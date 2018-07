Accesso per disabili in ospedale Terni

(ANSA) - TERNI, 31 LUG - Sono terminati, all'ospedale Santa Maria di Terni, i lavori per la realizzazione di nuovi posti moto e di una corsia pedonale per l'accesso alla portineria centrale, riservata prioritariamente alle persone con disabilità e difficoltà motoria.

Scooter e motocicli - spiega una nota dell'azienda ospedaliera - non potranno essere più parcheggiati sopra il marciapiede a ridosso della portineria e le persone con disabilità potranno raggiungere agevolmente e in sicurezza l'ingresso del corpo ospedaliero. Alle due ruote è stato dedicato un nuovo parcheggio con altre 29 postazioni lungo il lato sinistro della corsia in uscita. "Un piccolo intervento rispetto ai grandi cantieri che stanno trasformando l'ospedale - commenta la direzione del Santa Maria - che però rappresenta un altro passo avanti verso il miglioramento dei percorsi, tenendo sempre alta l'attenzione sulle esigenze delle persone con disabilità e difficoltà motorie".