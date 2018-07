Abito Padre Pio a Santuario Spogliazione

Anche il Santuario della Spogliazione di Assisi (chiesa di Santa Maria Maggiore) accoglierà l'abito che Padre Pio indossava il 20 settembre 1918, giorno in cui ricevette le stimmate. Il saio del Santo cappuccino, ora esposto nella Basilica di Santa Maria degli Angeli ad Assisi, verrà accolto al Santuario della Spogliazione venerdì 3 agosto per rimanervi fino a lunedì 6 agosto.

"Siamo davvero felici di accogliere l'abito delle stimmate di San Pio", afferma in una nota della diocesi fra' Carlos Acácio Gonalves Ferreira, rettore del Santuario della Spogliazione.

"Padre Pio - continua - è un esempio, un modello di chi veramente si è spogliato di se stesso per rivestirsi di Cristo, fino al punto di ricevere nel suo corpo i segni della Passione di Gesù. Il saio - prosegue il rettore - rappresenta il simbolo del rivestirsi di Cristo servitore e crocifisso per amore. È il nuovo abito che dobbiamo indossare dopo la nostra spogliazione".