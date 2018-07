Scomparso il professor Fiore

E' scomparso all'età di 77 anni dopo una breve malattia il professor Cesare Fiore, per oltre 40 anni in servizio presso la Clinica Oculistica dell'ospedale di Perugia. Lo ha annunciato l'Azienda ospedaliera.

Nella sua lunga carriera Fiore è stato protagonista di studi e ricerche presso i principali centri internazionali ed aveva pubblicato più di 200 lavori su riviste nazionali ed estere.

Recentemente aveva anche presentato alla Sala dei Notari il libro "L'occhio dell'artista", volume che prende in esame le opere di oltre 200 grandi pittori i cui dipinti vengono giudicati in rapporto al valore artistico nonostante una documentata malattia degli occhi. "Ho potuto dimostrare - disse in occasione della donazione della opera alla biblioteca dell'ospedale - che anche in presenza di precarie funzioni visive si possono realizzare capolavori".

Condoglianze sono state espresse dal direttore dell'Azienda ospedaliera Emilio Duca alla famiglia e al figlio Tito, dirigente medico della clinica oculistica.