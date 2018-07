Marini-Barberini, cordoglio per Fiore

(ANSA) - PERUGIA, 30 LUG - Esprimono "cordoglio" la presidente della Regione, Catiuscia Marini, e l'assessore alla Salute, Luca Barberini, per la morte del professor Cesare Fiore, direttore fino al 2010 della struttura complessa di Oculistica dell'Ospedale di Perugia.

Porgendo le più sentite condoglianze ai familiari, Marini e Barberini hanno voluto ricordare "il lavoro svolto, per oltre 40 anni, con grande professionalità e umanità dal professor Fiore presso la clinica Oculistica dell'ospedale di Perugia. Un lavoro, reso ancora più prezioso grazie a una serie di studi e ricerche svolte a livello internazionale e arricchiti da una grande sensibilità e passione per le arti figurative che si può cogliere nel volume 'L'occhio dell'artista' in cui il professor Fiore ha analizzato le opere di grandi pittori ai quali era stata documentata una malattia degli occhi, per mettere in luce come la forza artistica dei vari pittori non era stata limitata dalla funzione visiva precaria".