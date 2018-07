Caldo, aumento accessi ospedale Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 30 LUG - L'emergenza caldo ha provocato per la prima volta in questo ultimo periodo un aumento di accessi al pronto soccorso dell'ospedale di Perugia.

Il direttore della struttura complessa, il dottor Paolo Groff, fa sapere, attraverso l'ufficio stampa, che mediamente i pazienti in osservazione al pronto soccorso sono 170, mentre oggi se ne sono registrati circa 190, con un incremento che ha riguardato persone anziane affette da patologie respiratorie e cardiocircolatorie.

La metà di queste - spiega ancora il dott. Groff - è arrivata in ospedale in condizioni mediamente gravi. Solo nei prossimi giorni sarà tuttavia possibile fotografare meglio la situazione di emergenza.