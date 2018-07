Approvato assestamento bilancio Regione

Con 12 voti favorevoli (Pd, Socialisti, Misto-Mdp) e otto contrari (M5S, Lega, FdI, FI, Misto-Umbria next, Misto-Rp-IC), l'Assemblea legislativa ha dato il via libera all'assestamento del bilancio di previsione 2018-2019-2020 della Regione.

La manovra "effettiva", che ammonta a 4 milioni di euro, al netto di tutte le operazione compensative, è stata illustrata nelle relazioni di maggioranza (Andrea Smacchi-Pd) e minoranza (Maria Grazia Carbonari-M5S).

Approvati anche nove emendamenti, sette della Giunta tra cui uno riguardante la stabilizzazione dei precari del terremoto '97, uno a firma Smacchi, Gianfranco Chiacchieroni (Pd), Carbonari, Andrea Liberati (M5S), Roberto Morroni (FI), Claudio Ricci (Misto/Rp-Ic), Silvano Rometti (SeR) e Attilio Solinas (Misto/Rp-Ic) per la delega amministrativa per la realizzazione e la gestione di opere pubbliche in favore dei consorzi di bonifica, e uno presentato da Liberati e Carbonari (M5S) sui mezzi scolastici a "basso o nullo impatto ambientale".