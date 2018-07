A Perugia bollino rosso per caldo

"Bollino rosso" per il caldo a Perugia il 30 e 31 luglio e il primo agosto. Secondo il bollettino pubblicato sul sito del ministero della Salute sono infatti in arrivo giornate di caldo torrido.

Da oggi al primo agosto, infatti, le città 'bollenti' col bollino rosso aumenteranno di numero e mercoledì prossimo saranno in totale otto.

Il bollino rosso indica il livello 3 di allerta, contrassegnato, spiega il ministero, da "ondata di calore" e "condizioni ad elevato rischio che persistono per tre o più giorni consecutivi".

Il 30 luglio sono al livello 3 per il caldo le città di Bologna, Bolzano e Perugia; il 31 luglio bollino rosso per Bologna, Bolzano, Genova, Perugia e Pescara; il primo agosto allerta 3 per Bologna, Bolzano, Campobasso, Firenze, Genova, Perugia, Pescara e Rieti.