Riapre primo agriturismo a Castelluccio

(ANSA) - PERUGIA, 29 LUG - Riaprirà mercoledì 1 agosto a Castelluccio di Norcia il primo agriturismo ristrutturato dopo il sisma del 2016 e ha già una prenotazione per Capodanno 2019.

"Siamo stati fermi per due anni ma ora ho tante speranze per il futuro", racconta all'ANSA Ottavio Testa, titolare dell'impresa familiare che gestisce l'agriturismo Monte Veletta. "La struttura - spiega - aveva solo danni lievi e potevamo far prima ma dopo il sisma qui ci sono molte criticità, prima tra tutte la viabilità; pensi che i primi mesi dopo il terremoto per arrivare da Norcia a Castelluccio dovevamo percorrere 96 chilometri passando per strade secondarie, quando normalmente sono una trentina". Testa è nato a Castelluccio e nel piccolo borgo nursino oltre all'agriturismo ha anche un'azienda che produce lenticchia, farro e roveja e alleva mucche. "Tra mille difficoltà in questi due anni abbiamo portato avanti l'azienda agricola ed ora riaprire l'agriturismo significa ricominciare a vivere", ha detto ancora.