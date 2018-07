Grave un uomo colpito da pugno a Norcia

(ANSA) - PERUGIA, 29 LUG - Un uomo di 33 anni è in gravi condizioni dopo essere stato colpito da un pugno durante una lite con un suo coetaneo, che è stato arrestato dai carabinieri per tentato omicidio.

E' successo intorno alle 5 di oggi a Norcia, all'esterno di un pub. I due giovani coinvolti sono entrambi del posto. Secondo quanto riferito dai carabinieri, il ferito sarebbe stato lasciato esanime a terra. E' stato soccorso e trasportato in ambulanza prima all'ospedale di Spoleto poi in quello di Terni, dove si trova ricoverato in stato di coma. Il presunto aggressore è stato identificato, arrestato e rinchiuso nel carcere di Spoleto. L'aggressione - sempre secondo quanto riferito dagli investigatori - è avvenuta per futili motivi.