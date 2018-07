Presidio vigili fuoco a Castiglione

Inaugurato il distaccamento dei vigili del fuoco volontari a Castiglione del Lago. Si trova nella caserma di viale Divisione Partigiani Garibaldi, locali costruiti dalla Provincia di Perugia e messi a disposizione del corpo.

Il sindaco di Castiglione Sergio Batino ha ringraziato "le istituzioni, disponibili a costruire questo presidio, ma soprattutto i ragazzi volontari che impiegano il loro tempo e la loro passione al servizio dei cittadini". L'ing. Raffaele Ruggiero, direttore regionale dei vigili del fuoco, ha ricordato l'impegno di questi anni "per superare le notevoli difficoltà legate sia alla formazione del personale che agli aspetti logistici". Il comandante provinciale, ing. Francesco Notaro, ha ricordato che anche per questa estate è stato istituito un "presidio acquatico con personale permanente".

Per il consigliere Erika Borghesi il presidio è il risultato di "un'azione sinergica rispetto alla quale la Provincia di Perugia ha fatto la sua parte".