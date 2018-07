Più controlli e agenti Polfer in estate

(ANSA) - ANCONA, 28 LUG - Controlli rafforzati sui treni e nelle stazioni nel periodo estivo con il conseguente notevole aumento dei viaggiatori. Nella giornata di mercoledì 25 luglio il Compartimento Polfer per Marche, Umbria e Abruzzo con sede ad Ancona, ha messo in campo circa 90 operatori che hanno controllato persone, bagagli e stazioni prive del presidio fisso di polizia ferroviaria, in alcuni casi con unità cinofile e metal detector. Identificate circa 300 persone, 149 bagagli e 28 scali ferroviari controllati, 2 persone sottoposte a provvedimenti di polizia. Uno di questi, in particolare, sorpreso a bordo di un treno regionale senza biglietto ha fornito false generalità al capo treno che, insospettito,ha chiesto l'intervento della polfer di Ancona. Il viaggiatore.

identificato dalla impronte digitali, è risultato già destinatario di un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale. Oltre ai numeri, la presenza di 'divise' sul territorio, si traduce in maggiore percezione di sicurezza per viaggiatori e addetti.