Giovani diocesi Perugia pellegrini Roma

Saranno 140 i ragazzi e le ragazze dell'archidiocesi di Perugia-Città della Pieve che il 4 agosto cominceranno il loro pellegrinaggio a piedi verso Roma, percorrendo più di 110 chilometri, per incontrare papa Francesco, l'11 e il 12 agosto. Parteciperanno infatti all'evento nazionale "X mille strade" promosso dalle Diocesi in vista del Sinodo dei vescovi di ottobre dedicato ai giovani.

I pellegrini perugino-pievesi verranno guidati dal vescovo ausiliare mons. Paolo Giulietti, insieme ai sacerdoti don Luca Delunghi, direttore dell'Ufficio diocesano per la pastorale giovanile, don Riccardo Pascolini, responsabile del Coordinamento Oratori Perugini, alcuni sacerdoti e seminaristi.

Si ritroveranno nella chiesa di San Giacomo il Maggiore di Castel dell'Aquila, tra Todi e Amelia, dove è custodita una reliquia del Santo. I 140 giovani, in 12 "fraternità", cammineranno dal 4 al 10 agosto (giorno in cui arriveranno a Roma) lungo l'antichissima via Amerina e parte del "corridoio bizantino".