A Perugia innovativa terapia glaucoma

Una nuova terapia sperimentale per i pazienti affetti da glaucoma, patologia correlata ad una pressione eccessiva all'interno dell'occhio, è disponibile presso la struttura complessa di Oculistica dell'ospedale di Perugia.

Per la cura sono necessarie - spiega l'ufficio stampa dell'Azienda ospedaliera - ripetute somministrazione di farmaci durante la giornata. Presso l'oculistica di Perugia, ora però, a un uomo di 64 anni, da circa cinque in terapia per glaucoma, è stato inserito un impianto per concentrare la terapia. "Il nostro centro - ha spiegato il direttore della struttura, il professor Carlo Cagini - è stato invitato a partecipare ad uno studio internazionale che si propone di sostituire alle ripetute istillazioni di farmaci un unico impianto terapeutico, a lento rilascio, che possa garantire il controllo della pressione intraoculare in un arco di tempo di circa quattro mesi. Nulla vieta di pensare che in un futuro non lontano l'efficacia del dispositivo possa prolungarsi ulteriormente".