Trenitalia investe 236 milioni in Umbria

Prevede investimenti per oltre 236 milioni di euro da parte di Trenitalia (la gran parte per l'acquisto di nuovi convogli o di manutenzione su quelli attuali) il nuovo contratto di servizio firmato dall'azienda del gruppo Ferrovie e dalla Regione. Avrà una durata di 15 anni, puntando in particolare sul miglioramento della qualità del servizio per i pendolari.

E' previsto l'acquisto di 12 nuovi elettrotreni (con 8,5 milioni finanziati dalla Regione) per la circolazione sulla linea direttissima e il rinnovo fino all'80% della flotta. Sarà poi tra l'altro attivato il servizio di smartcaring per avvisare i clienti sullo smartphone sull'andamento dei servizi ferroviari.

"Il contratto permette di dare stabilità e qualità all'offerta sul lungo periodo" ha detto la presidente della Regione Catiuscia Marini. "E' stata confermata - ha aggiunto - la scelta di garantire pendolari e studenti ma anche di sfruttare le potenzialità turistiche umbre".



L'amministratore delegato di Trenitalia, Orazio Iacono, ha sottolineato che si tratta "di un investimento mai fatto in Umbria, a tutto vantaggio della qualità di vita dei pendolari". Di "pagina nuova che si apre" ha invece parlato l'assessore Giuseppe Chianella.