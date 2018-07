Vigili fuoco ricordano strage via Palestro

Anche i vigili del fuoco di Perugia hanno preso parte al ricordo delle Vittime del terrorismo e del dovere per ricordare la strage di via Palestro a Milano nella quale persero la vita anche tre loro colleghi del capoluogo lombardo.

A livello nazionale, il corpo si è fermato per un minuto al suono della sirena. L'iniziativa è stata promossa dal comitato "Per non Dimenticare".

A Perugia, nella sede del comando provinciale, tutto il personale e i rappresentanti dell'Associazione nazionale vigili del fuoco con il Comandante provinciale Francesco Notaro hanno osservato un minuto di silenzio davanti ai mezzi schierati.

Analoga iniziativa è stata tenuta presso le sedi dei vari distaccamenti provinciali.