Operato a Perugia difensore dell'Arezzo

Il difensore dell'Arezzo Lorenzo Burzigotti è stato operato dagli ortopedici dell'ospedale di Perugia dopo che durante un allenamento nel ritiro di Bagno di Romagna, in un contrasto di gioco ha riportato la frattura scomposta del quinto metatarso del piede destro.

E' stato quindi ricoverato presso la struttura complessa di ortopedia del Santa Maria della Misericordia, diretta dal prof.

Auro Caraffa, e sottoposto a un intervento per l'applicazione di una "osteosintesi con placca". A operare - riferisce l'ufficio stampa dell'Azienda ospedaliera - è stato il dottor Ermanno Trinchese con il contributo dei colleghi Roberto Valieri, Leonardo Lepri e dell'anestesista Barbara Bifarini.

Burzigotti dovrà ora osservare un lungo periodo di riposo, e potrà riprendere gli allenamenti non prima di 40 giorni.

L'intervento non ha presentato complicazioni e il calciatore verrà dimesso dopo un breve periodo di osservazione.