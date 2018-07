'Matematica' per disturbi apprendimento

E' denominato 'Matematica del concreto' il progetto per il quale a Foligno è stato firmato un protocollo per attivare laboratori per bambini con difficoltà di apprendimento, problemi di discalculia e con la sindrome di Down. A sottoscriverlo 'Usl Umbria 2, il Laboratorio di scienze sperimentali, il Dipartimento di matematica informatica dell'Università di Perugia e il Comune di Foligno.

Per l'assessore regionale Luca Barberini "il progetto riconosce ed esalta varie professionalità". "Voglio sottolineare - ha aggiunto - che queste attività sono gratuite e il libero accesso è sicuramente un bel messaggio".

La possibile estensione a tutto il territorio dell'Usl 2 è stata voluta dal direttore generale, Imolo Fiaschini. "Si tratta - ha detto - di un esempio unico in Italia, ma non ci fermiamo e continueremo ad unificare i territori omogeneizzando esperienze positive come questa".

Destinatari dell'iniziativa gli studenti con problemi di discalculia che frequentano le scuole primarie.