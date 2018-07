Lega sostiene proposta Libertà vaccinale

I consiglieri regionali della Lega, Valerio Mancini e Emanuele Fiorini sottoscriveranno la proposta di legge di iniziativa popolare "Libertà vaccinale" per estendere il modelle veneto in tutto il territorio umbro. Hanno quindi invitato i cittadini a recarsi sabato, a Perugia, Foligno e Terni dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19,30 ai gazebo per firmare.

"La proposta - precisano Mancini e Fiorini - è sostenuta, a livello nazionale, da 65 realtà fra associazioni, comitati e gruppi di genitori. Sottoscriverla è veramente facile: ogni cittadino munito di documento di riconoscimento potrà recarsi presso il Comune di appartenenza e supportare l'iniziativa firmando sui moduli depositati in Comune o recarsi direttamente al gazebo cittadino. Prevede la sospensione dell'obbligo e l'abrogazione della 119, farmacovigilanza attiva, istituzione di un comitato scientifico, ripristino dell'obbligo solo in caso di reali epidemie accertate dal Iss senza però precludere l'accesso ai servizi educativi per l'infanzia".