Lega preoccupata per Tar su caccia

Il capogruppo della Lega in assemblea legislativa, Emanuele Fiorini, esprime "forte preoccupazione" per l'ordinanza del Tar con cui viene sospeso il calendario venatorio 2018-2019.

"Il provvedimento - spiega Fiorini - è fortemente penalizzante perché impedisce l'avvio della stagione nelle giornate di preapertura nella prima decade di settembre. Appare evidente come la decisione presa dalla giustizia amministrativa metta a repentaglio l'equilibrio che si era trovato nella stesura del calendario venatorio 2018-2019 all'interno della Consulta regionale dove tutti i soggetti coinvolti avevano lavorato positivamente per soddisfare le esigenze e le proposte avanzate in termini di specie cacciabili con le relative tempistiche. Appare incomprensibile rimettere in discussione quanto deciso, pertanto come Lega Umbria ci impegneremo immediatamente nelle sedi istituzionali opportune affinché non vadano dispersi gli sforzi, i provvedimenti e gli impegni presi tra l'assessorato e le associazioni venatorie".