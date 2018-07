Gico arresta pregiudicato a Foligno

E' ritenuto responsabile di intestazione fittizia di beni, omessa comunicazione di variazioni patrimoniali e di false attestazioni all'autorità giudiziaria un pregiudicato campano messo agli arresti domiciliari, a Foligno, dove risiede da anni, dal gico della guardia di finanza di Perugia.

Nell'ambito dell'operazione "Ghost Truck", a suo carico è stata eseguita una misura cautelare disposta dal gip di Spoleto su richiesta della locale procura. L'uomo - riferiscono le fiamme gialle - è risultato già appartenente ad un "potente" clan della camorra partenopea e condannato con sentenza irrevocabile per associazione a delinquere di stampo mafioso.

In base alle indagini, sviluppate mediante intercettazioni telefoniche, accertamenti finanziari e patrimoniali, la guardia di finanza ritiene che avesse intestato fittiziamente le quote di una società di autotrasporti operante nel folignate ad un prestanome, anche lui indagato, "del tutto privo" di "adeguate e autonome" fonti di reddito.