Modena-Nevi vicepresidenti FI Umbria

La Sen. Fiammetta Modena e l'On. Raffaele Nevi sono stati nominati vice presidenti vicari del Comitato Umbria di Forza Italia. A indicarli è stata la presidente, on. Catia Polidori. "In accordo con il presidente Silvio Berlusconi ed il vice Presidente Antonio Tajani, ho deciso di assegnare le cariche di miei vice vicari a due colleghi ed amici - ha spiegato -, che ho voluto in squadra con me fin dal primo giorno in cui il presidente Berlusconi mi ha affidato il delicato compito di ricomporre il partito in Umbria".

"Insieme a Fiammetta ed a Raffaele - ha annunciato ancora Polidori attraverso una nota - abbiamo lavorato sul territorio per crescere e rafforzare la presenza di Forza Italia e direi che, in poco tempo ed in ragione dei traguardi raggiunti, in una delle roccaforti della sinistra, ci siamo riusciti. Oggi FI è al governo in importanti città come Perugia, Terni, Norcia, Todi, Amelia; esprime una classe dirigente composta da tanti giovani e da persone con maggiore esperienza".