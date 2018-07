Marini, Sereni lasciato segno profondo

"Ho appreso con profondo dolore della morte di Clara Sereni e voglio esprimere il mio sincero cordoglio, e quello della giunta regionale, per la scomparsa di una donna che ha lasciato un segno profondo in quanti hanno avuto, come me, l'onore di conoscerla personalmente ed in quanti l'hanno conosciuta attraverso i suoi libri": a dirlo è la presidente della Regione Catiuscia Marini.

"Libri di successo - ha affermato ancora la presidente umbra -, tra cui mi piace ricordare il romanzo Il gioco dei regni.

Clara Sereni è stata una intellettuale, scrittrice e giornalista, una donna dalla personalità forte e dalla straordinaria carica umana. Fortemente impegnata nel sociale, ha promosso tra l'altro la fondazione della onlus Città del sole a favore dei disabili psichici e mentali, è stata anche donna delle istituzioni. Con lei - ha concluso Marini - se ne va una figura straordinaria".