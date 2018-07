Marini, avviato percorso più autonomia

L'Umbria, insieme alle Marche, ha "avviato il percorso per dare più autonomia alla Regione". Lo ha sottolineato la presidente Catiuscia Marini che ha incontrato il ministro per gli Affari regionali, Erika Stefani, insieme al governatore delle Marche, Luca Ceriscioli.

"Abbiamo svolto un primo incontro - ha spiegato la presidente umbra - per definire le modalità del percorso istituzionale che dovrà portare alla definizione dell'intesa tra Stato e Regioni, per la concessione all'Umbria di una maggiore autonomia, così come previsto dall'articolo 116 della Costituzione, per poter gestire direttamente quelle materie in cui ha già dimostrato particolari capacità e competenze". La presidente ha parlato di un percorso che si vuole "condividere con la Regione Marche" per la "antica e positiva" cooperazione maturata. "Insomma abbiamo in questo anno trasformato l'Appennino - ha concluso Marini - da barriera ad elemento di congiunzione delle rispettive comunità".