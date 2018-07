Estate Norcia per riunire gente Sae

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 26 LUG - "L'obiettivo della stagione di eventi estivi di quest'anno a Norcia è riportare nel centro della città i cittadini, che dopo il terremoto sono 'dispersi' nei villaggi Sae": così il vicesindaco, Pietro Luigi Altavilla, ha presentato il cartellone di spettacoli dell'estate nursina. Con lui il vicepresidente della Regione, Fabio Paparelli e il presidente della pro loco di Norcia, Domenico Rossi.

"Ora che i cittadini si sono sistemati nei villaggi Sae e hanno di nuovo una casa vogliamo che tornino a vivere il centro storico", ha detto Altavilla.

L'estate nursina si aprirà il 4 agosto con il concerto dell'orchestra diretta dal maestro Riccardo Muti in piazza San Benedetto e si concluderà il 26 agosto con l'esibizione della Spoleto blue band. Ma proporrà anche cabaret, eventi sportivi e intrattenimento per i bambini con la novità di uno spettacolo equestre al campo sportivo comunale l'11 agosto e l'esibizione di Marco Masini il 15 agosto in piazza San Benedetto.