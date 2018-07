Da Regione 30 mln per politiche lavoro

Oltre 30 milioni di euro rivolti a giovani (disoccupati o usciti dal ciclo scolastico e universitario), adulti disoccupati, a imprese che vogliono assumere e per il reimpiego di lavoratori che stanno uscendo dal mercato o per il mantenimento del posto di lavoro dopo un percorso di riqualificazione sono messi a disposizione da "Umbriattiva", il programma che prevede interventi di politiche attive per il lavoro messo a punto dall'assessorato regionale allo Sviluppo economico per il 2018.

"Non contiene politiche passive ma attive rivolte agli iscritti nei centri per l'impiego per puntare ad un lavoro stabile con contratti a tempo indeterminato o di apprendistato" ha sottolineato illustrandolo il vice presidente della Regione Fabio Paparelli. Un programma - ha ricordato - che nasce dopo l'approvazione della legge regionale "nata dal basso e condivisa dalle parti sociali". (ANSA).