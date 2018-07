Da autunno azioni programma Dopo di noi

"In Umbria prenderanno concretamente il via in autunno le azioni del programma 'Dopo di noi', che prevede una serie di interventi e servizi innovativi per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, con risorse pari a circa 2 milioni di euro messe a disposizione dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, tramite apposito fondo previsto dalla legge nazionale 112/2016": lo ha annunciato l'assessore regionale Luca Barberini. Che ha incontrato i rappresentanti delle dodici Zone sociali dell'Umbria, delle federazioni e delle associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità.

"Sono previsti - ha detto Barberini - percorsi di assistenza specifici e personalizzati, tesi a rendere la persona disabile il più autonoma possibile nella vita quotidiana, anche attraverso programmi di accompagnamento per la sua uscita dal nucleo familiare di origine".