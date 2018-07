Chianella incontra Comuni a Villa umbra

"L'esigenza di finanziare gli interventi, alcuni già realizzati, dei privati cittadini per abbattere le barriere architettoniche nelle proprie abitazioni si conferma una priorità per la Regione dell'Umbria": lo ha detto l'assessore regionale ai Trasporti, riqualificazione urbana e politiche della casa, Giuseppe Chianella. Lo ha fatto a Villa Umbra dove ha preso parte a un incontro tecnico-politico con gli amministratori locali di tutta l'Umbria per raccogliere le richieste provenienti dai Comuni e procedere, grazie al rifinanziamento della Legge 13 del 1989, con la copertura economica delle domande di contributo a favore dei cittadini per l'abbattimento delle barriere architettoniche nelle proprie abitazioni.

"L'incontro nella sede della Scuola umbra di amministrazione pubblica - ha sostenuto Chianella -, va nella direzione di raccogliere le richieste di finanziamento nell'ottica di una proficua collaborazione".

A portare il saluto l'amministratore unico della Scuola, Alberto Naticchioni.