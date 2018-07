Squarta, superstraordinari per operatori sanità

"Un super straordinario per pagare medici, infermieri, operatori e tecnici di laboratorio che faranno visite fino a mezzanotte abbattendo i tempi delle liste d'attesa": lo propone il portavoce del centrodestra in Assemblea legislativa, Marco Squarta (FdI).

"Con 5 milioni di euro - spiega Squarta - potremmo mettere a punto un investimento intelligente nella sanità pubblica. Questo denaro, irrisorio se pensiamo che il bilancio regionale destina alla sanità un miliardo e mezzo di euro, sarà utile a pagare l'attività 'extra-time' delle diverse figure professionali che vorranno garantire la loro presenza per offrire il servizio in orari prolungati, quando, normalmente, ambulatori e laboratori sono chiusi. In questo modo ridurremo drasticamente le infinite liste d'attesa. Le visite potrebbero essere fatte tutti i giorni fino alla mezzanotte e anche il sabato mattina. Così verrà consentito ai pazienti che lavorano di ottenere esami in orari diversi rispetto a quelli istituzionali ai quali siamo abituati".