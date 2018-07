Due ore sciopero all'Ast di Terni

Le rsu di Ast hanno proclamato due ore di sciopero per ogni dipendente, dopo l'annuncio da parte dell'azienda di alcuni trasferimenti di dipendenti, definiti "improvvisi", da un'area o da un impianto ad un altro dello stabilimento.

La mobilitazione si terrà venerdì e lunedì, in entrambe le giornate dalle 20 alle 22 per i lavoratori del secondo turno e dalle 22 alle 24 per quelli del terzo.

Impiegati e quadri sciopereranno invece venerdì a fine turno.

In una nota le rsu sottolineano che "la misura è colma" rispetto a relazioni sindacali e industriali ed organizzazione del lavoro delle diverse aree dello stabilimento. Per questo condannano "decisioni unilaterali che prevaricano istituti contrattuali, aspetti formativi, informativi, professionali". "E che - continua la nota - mascherano terziarizzazioni, modificando in maniera sostanziale l'assetto organizzativo all'interno di Ast".