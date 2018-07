DigiPass contro 'barriere' digitali

Creare luoghi pubblici ad accesso libero ai cittadini e alle imprese, in tutte le aree sociali dell'Umbria, in cui trovare una figura di accompagnamento nell'utilizzo dei servizi digitali è l'obiettivo dei DigiPass che, grazie ad un progetto regionale, saranno realizzati in Umbria. A Marsciano è stato inaugurato il primo, al quale seguiranno quelli di Narni, Assisi, Gubbio, Spoleto, Foligno, Città di Castello, del Trasimeno, Perugia, Terni e Norcia.

"Il superamento del divario digitale - ha sottolineato la presidente umbra Catiuscia Marini - è stato fortemente chiesto dall'Europa e noi lo perseguiamo coinvolgendo i Comuni. A Marsciano si apre il primo luogo a supporto della comunità e per favorire la conoscenza digitale. Siamo convinti che la trasformazione digitale della pubblica amministrazione, non debba in nessun modo allontanare i cittadini che non hanno dimestichezza con gli strumenti informatici. Con i DigiPass vogliamo garantire un processo democratico che non esclude nessuno".