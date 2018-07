Da Regione linee guida sicurezza eventi

"Migliorare le procedure relative alla circolare Gabrielli in materia di sicurezza negli eventi pubblici, all'insegna della responsabilità e della semplificazione, per consentire alle piccole manifestazioni che costituiscono l'ossatura della nostra economia turistica vita più facile": è l'obiettivo delle "Linee guida regionali" preadottate dalla Giunta umbra su proposta del vice presidente, con delega alle politiche della sicurezza urbana, Fabio Paparelli. "Con le Linee Guida regionali - ha spiegato - si intende agevolare, pianificare e rendere omogeneo il lavoro sia degli organizzatori delle manifestazioni pubbliche che degli enti locali, per quanto ovviamente di competenza regionale nella materia. Le semplificazioni proposte, fanno ovviamente salve le prerogative delle istituzioni deputate alla tutela dell'ordine pubblico, cui abbiamo chiesto un parere, data la delicatezza dei temi. Il vademecum rappresenta uno strumento importante che passerà al vaglio del Cal prima della definitiva adozione".