Camera commercio sostiene scuola-lavoro

La Camera di commercio di Perugia investe sull'alternanza scuola lavoro ed ha emanato un bando per erogare voucher alle Pmi della provincia con l'obiettivo di promuovere l'iscrizione al Registro nazionale e agevolare l'inserimento di giovani studenti in percorsi.

L'obiettivo è di favorire "un rapporto costante e proficuo" tra mondo della formazione e del lavoro attraverso la realizzazione di tirocini all'interno delle imprese per gli studenti degli istituti superiori. La dotazione finanziaria messa a disposizione dalla Camera di commercio di Perugia - si legge in un suo comunicato - per il bando è di 102 mila euro.

L'entità del voucher varia a seconda del numero, della durata e della tipologia del tirocinio e andrà da un minimo di 400 a un massimo di 3 mila a studente.