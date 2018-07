Al via immatricolazioni Ateneo Perugia

Si aprono il primo agosto le immatricolazioni all'Università degli studi di Perugia per l'anno accademico 2018-2019. Sarà possibile iscriversi fino al 22 ottobre ai corsi di laurea di primo livello e per quelli a ciclo unico ad accesso libero.

Le domande di immatricolazione potranno essere fatte on-line direttamente da casa o recandosi presso l'apposito Punto di Perugia e Terni. Tutte le informazioni utili sono disponibili all'indirizzo: www.unipg.it/didattica/procedure-amministrative/immatricolazioni Immatricolazioni - Università degli Studi di Perugia www.unipg.it Procedure amministrative, tasse, contributi ed agevolazioni. Per informazioni su agevolazioni, tasse e contributi l'ateneo invita a consultare il Regolamento in materia di contribuzione studentesca.