Tiro a volo: Green Cup, vince Di Spigno

(ANSA) - TODI (PERUGIA), 24 LUG - La 7/a edizione della Emirates Green Cup di tiro a volo oggi ha avuto come protagonisti gli specialisti di Double Trap. A vincere è stato l'ex campione del mondo Daniele Di Spigno, 44 anni a settembre, protagonista di una gara di alto livello. Entrato in finale con il punteggio di 136/150 e +15 nel lungo shoot-off che gli ha assegnato il sesto dorsale, il poliziotto di Terracina ha inserito il turbo e ha superato la prima eliminatoria con un perfetto 30/30. Doppietto dopo doppietto è arrivato a duellare per il primato con il kuwaitiano Ahmad Alafasi, anche lui ex campione del mondo, e alla fine Di Spigno si è imposto con il punteggio di 76/80, contro il 74/80 del kuwaitiano. Sul terzo gradino del podio è salito Marco Innocenti, argento olimpico a Rio 2016. Nella gara delle donne l'azzurra Sofia Maglio, pugliese di Nardò, si è messa al collo la medaglia d'argento con 65/80 mentre il successo è andato alla kazaka Mariya Dimitriyenko, con 68/80.

Terza l'indiana Shreyasi Singh.