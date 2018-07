Questura, nessuna criticità per Uj e Festival Spoleto

Come lo scorso anno, lo svolgimento del Festival dei Due Mondi di Spoleto e di Umbria jazz a Perugia, non hanno fatto registrare alcuna significativa criticità per l'ordine e la sicurezza Pubblica. Lo ha sottolineato la Questura del capoluogo umbro spiegando che "non si sono riscontrati particolari momenti di tensione, anche grazie alla collaborazione dei cittadini ed alla costante ed ampia opera di comunicazione, che ha consentito agli spettatori di giungere alle manifestazioni già informati".

La stessa Questura ha predisposto specifici servizi per la gestione dei vari eventi, secondo le indicazioni fornite dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza Pubblica, con il coinvolgimento e la partecipazione di tutti i rappresentati delle forze dell'ordine. Sono state impiegate oltre 400 unità appartenenti alle forze di polizia, di cui oltre 100 di rinforzo. Massimo è stato lo sforzo dei vari Uffici per garantire una costante presenza degli operatori in tutte le fasi degli eventi.