Posata prima pietra per la nuova scuola Bastardo

L'edilizia scolastica ha la "priorità" nella ricostruzione pubblica. Lo ha sottolineato la presidente della Regione Catiuscia Marini intervenendo a Bastardo, una frazione di Giano dell'Umbria, alla posa della prima pietra per la nuova scuola elementare.

Presente il commissario straordinario Paola De Micheli.

"Sono 40 - ha detto Marini - gli edifici scolastici finanziati nell'area del cratere. Grazie a norme e risorse messe in campo dal Governo si procederà con l'adeguamento sismico anche in 101 istituti facendo un salto di qualità sulla sicurezza fondamentale e garantendo tutti gli standard antisismici ma anche scuole moderne e più funzionali".

Con questo primo cantiere - è stato detto - prende concreto avvio il primo stralcio del programma di ricostruzione delle scuole danneggiate dal sisma del 2016, che ne prevede la realizzazione di cinque nuove, per un importo complessivo di circa 20 milioni di euro, nei Comuni di Giano dell'Umbria, Foligno, Spoleto e Perugia.