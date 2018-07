Porzi riceve nuovo prefetto Perugia

La presidente dell'Assemblea legislativa, Donatella Porzi, ha incontrato a palazzo Cesaroni il nuovo prefetto di Perugia, Claudio Sgaraglia, per un saluto e per gli auguri di buon lavoro.

Nella "più assoluta condivisione" delle priorità del prefetto, a partire da giovani e ricostruzione, la presidente Porzi ha assicurato la più assoluta volontà di "collaborazione per tutte le iniziative utili ad assicurare sicurezza ai cittadini e alla costruzione e al rafforzamento della cultura della legalità". (ANSA).