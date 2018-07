Guasticchi si candida guida Pd Umbria

Marco Vinicio Guasticchi, vicepresidente dell'Assemblea legislativa, si candida come segretario regionale del Pd. Lo fa - ha spiegato - "in risposta alla profonda delusione" che prova "di fronte allo stato comatoso in cui versa il partito, sia a livello nazionale che a livello locale".

"Rompendo un fariseismo che vedeva ipotetici candidati pronti a sacrificarsi per traghettare il Pd umbro verso lidi migliori - ha sostenuto Guasticchi in una nota -, ritengo che oggi solo un protagonismo di chi ha partecipato e creduto e lavorato per la nascita di questo partito possa strappare dal torpore il Pd.

Sono altresì convinto che la riscossa può venire solamente dalla periferia ovvero da tutti coloro che oggi si sentono orfani non di un segretario o un dirigente nazionale, ma di un ideale e di un partito che aveva anticipato di svariati anni gli scenari che avrebbero poi caratterizzato la politica europea se non mondiale, ma sicuramente quella italiana".