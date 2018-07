De Micheli, ricostruzione accelera

"La ricostruzione post sisma sta accelerando ed è caratterizzata da una comunità vivace": a dirlo è stata il commissario straordinario alla ricostruzione Paola De Micheli intervenuta alla cerimonia di "posa della prima pietra" per la costruzione della nuova scuola elementare di Bastardo, a Giano dell'Umbria.

La prima delle cinque demolite dopo le lesioni del terremoto e che saranno ricostruite con un investimento di circa 20 milioni di euro. Alla cerimonia anche la presidente della Regione Catiuscia Marini.

De Micheli ha detto che sono 2.500 i cantieri aperti tra pubblici e privati. Per la commissaria "occorrono procedure più veloci ma garantendo la trasparenza". "Perché - ha aggiunto - questa non rallenta solo le procedure ma garantisce qualità nella ricostruzione". Per il futuro De Micheli ha quindi lanciato un messaggio di fiducia. "Perché "tutti - ha sottolineato - possiamo fare qualcosa per uscire dal tunnel del terremoto soprattutto mantenendo la fiducia nelle istituzioni".