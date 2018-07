Assemblea approva rendiconto Regione

L'Assemblea legislativa ha approvato a maggioranza (11 sì e otto no) il rendiconto generale dell'amministrazione della Regione per l'esercizio finanziario 2017.

Hanno votato a favore Pd, Ser e Solinas (Misto-Mdp) mentre si sono espressi contro M5S, Lega, FdI, FI, De Vincenzi (Misto-Umbria Next) e Ricci (Misto-Rp-Ic). Lo hanno fatto dopo le relazioni di maggioranza e minoranza e gli interventi dei consiglieri. I lavori sono stati conclusi dalla replica della presidente della Giunta, Catiuscia Marini.