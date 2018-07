Al via recupero 11 chiese Spoleto-Norcia

A quasi due anni dal terremoto che ha colpito l'Italia centrale, si avvia la fase del recupero e della conseguente riapertura al culto per undici delle oltre 350 chiese inagibili dell'archidiocesi di Spoleto-Norcia. Interventi previsti dalle ordinanze del Commissario del Governo per la ricostruzione.

I lavori - ha annunciato l'archidiocesi di Spoleto-Norcia - inizieranno presumibilmente a settembre.

"Saluto con particolare favore e soddisfazione la 'partenza' dei primi cantieri" ha commentato l'arcivescovo, mons. Renato Boccardo. "È un segno concreto della ricostruzione possibile - ha aggiunto -, che risponde all'attesa viva delle comunità che individuano nella chiesa del paese uno dei luoghi più eloquenti della loro fede e della loro identità. Auspico che si moltiplichino anche i cantieri per le case e gli edifici pubblici da ricostruire, affinché le nostre popolazioni possano riprendere al più presto la normalità di una vita dignitosa e sicura".