A Villa umbra formazione amministratori

Rivolto agli amministratori degli enti locali di recente nomina si è svolto a Villa Umbra un seminario dal titolo "La gestione dei Comuni: fondamenti normativi e best practices", promosso dalla Scuola umbra di amministrazione pubblica. Tra gli oltre settanta iscritti, anche amministratori provenienti dal centro Italia.

"Inizia - ha detto l'amministratore unico della Scuola, Alberto Naticchioni, in apertura dei lavori - un ciclo di seminari rivolto agli amministratori pubblici che riteniamo importante promuovere. L'obiettivo è offrire un quadro di base circa l'assetto e la gestione dei Comuni per facilitare l'acquisizione o la sistematizzazione di conoscenze utili a svolgere il delicato ruolo assunto dai neo-amministratori".

Relatori del convegno sono stati Giuseppe Aronica, segretario generale del Comune di Terni, Dante De Paolis, dirigente responsabile Area servizi finanziari del Comune di Perugia, e Stefano Fantini, Consigliere di Stato.