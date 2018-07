A Campi Norcia festival di aquiloni

Sabato 28 e domenica 29 luglio si svolgerà a Campi di Norcia la seconda edizione del festival internazionale di aquiloni, organizzata dalla pro loco.

In programma laboratori per la costruzione e volo libero.

"Questa seconda edizione si è rimessa in moto grazie alla solidarietà degli amici del gruppo di aquilonisti 'Eolo' di Gubbio e 'I Millepiedi' di Foligno - ha detto Roberto Sbriccoli, presidente della pro loco di Campi -, non mancate quindi per divertirvi e contribuire ad una buona causa, quella della solidarietà".