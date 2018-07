Sindaco Norcia, Marchionne ci sostenne

"Nella ricostruzione di Norcia c'è anche un po' di Sergio Marchionne": è quanto ha detto, all'ANSA, il sindaco Nicola Alemanno, rivolgendo un pensiero all'ex manager di Fca ricoverato all'ospedale di Zurigo in gravissime condizioni. Ricordando in particolare quando nel maggio di un anno fa prese parte all'iniziativa di beneficenza a Toronto, assieme alla comunità Italo-canadese e al primo ministro Justin Trudeau, per raccogliere fondi a favore delle popolazioni terremotate di Norcia e Amatrice.

"Marchionne - ha ricordato Alemanno - si interessò molto della situazione che stavamo vivendo e parlandogli dello sconforto in cui eravamo piombati ci spronò ad andare avanti e a chiederci ogni giorno se avessimo combinato qualcosa di buono e migliore rispetto al giorno prima".

Da quell'incontro a Toronto sono scaturiti alcuni progetti importanti per Norcia.