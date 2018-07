Prefetto Perugia, impegno per i giovani

Ha rivolto un "particolare saluto" ai giovani della provincia, il nuovo prefetto di Perugia Claudio Sgaraglia. "Mi impegnerò per aiutarli, per la scuola e la cultura ma anche in altri ambiti di loro interesse" ha sottolineato nel corso di una conferenza stampa di presentazione.

Sgaraglia si è detto "orgoglioso di essere giunto in questa provincia". Ha subito annunciato che riserverà particolare attenzione alla ricostruzione post terremoto.

"Ho già incontrato i vertici istituzionali - ha spiegato Sgaraglia - che si sono dimostrati aperti alla collaborazione.

Abbiamo già esaminato alcuni aspetti generali legati al territorio. Incontrerò ora i vertici delle forze di polizia, concentrandomi su temi quali sicurezza e immigrazione.

L'obiettivo è assicurare una pacifica convivenza".