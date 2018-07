Uj terzo festival al mondo sui social

Umbria jazz è il terzo festival di questo genere musicale più seguito al mondo sui social network in termini di fan sulla pagina ufficiale, ma per numero di interazioni con i post su Facebook, nell'edizione 2018 ha fatto registrare prestazioni "uguali o in alcuni casi più elevate rispetto agli altri". Lo hanno annunciato gli organizzatori nella conferenza stampa conclusiva.

Da quando è stata lanciata la campagna di comunicazione sui social, in coincidenza con la presentazione del programma, su Facebook e Instagram i fan sono aumentati di 20 mila unità, mentre nei dieci giorni di festival sulle due piattaforme sono state raggiunte tre milioni di persone (15 milioni dalla presentazione del programma).

Particolarmente positivi sono considerati anche i dati sulle interazioni ('mi piace', commenti, condivisioni, clic sul post e retweet) su post ed eventi: oltre 300 mila su Facebook e Instagram.