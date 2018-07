In tanti a Castelluccio per celebrare il patrono

In tanti sono tornati a Castelluccio di Norcia per celebrare la festa del patrono, San Vincenzo Ferreri.

In questi ultimi giorni in cui si possono ammirare ancora i colori della fioritura molti turisti ma anche cittadini originari del piccolo borgo terremotato si sono uniti alle celebrazioni.

"La processione ha attraversato la piazza e poi si è diretta verso il cimitero portando a braccio uno stendardo recuperato dal Soccorso alpino nella chiesa del paese, crollata a causa del sisma e ancora oggi inagibile - ha raccontato Diego Pignatelli, presidente della pro loco di Castelluccio - e quest'anno eccezionalmente abbiamo attraversato anche la zona rossa all'interno del centro abitato, scortati dai vigili del fuoco".

Dopo la processione c'è stato un pranzo al quale hanno partecipato circa 200 persone, che si è svolto in una tensostruttura montata vicino alla piazza. (ANSA).