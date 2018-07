Turista muore durante un'escursione

(ANSA) - PERUGIA, 21 LUG - Una turista austriaca di 75 anni è morta nel primo pomeriggio di sabato 21 Luglio durante un'escursione in compagnia del figlio.

Come riferisce una nota dell'azienda ospedaliera di Perugia, la donna è rimasta vittima di un arresto cardiocircolatorio in località Poggiodomo, non distante da Cascia. Ad allertare i soccorsi è stato proprio il figlio, che si è tenuto in contatto con gli operatori della centrale del 118, eseguendo lui stesso manovre salvavita, in attesa degli sanitari. È stata anche allertato l'elisoccorso, partito dalla postazione di Fabriano, ma il medico ha potuto solo constatare il decesso della donna.

Sul posto sono anche intervenuti gli operatori del Soccorso alpino.