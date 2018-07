Il cane Nocciolino ha un nuovo padrone

(ANSA) - PERUGIA, 21 LUG - Nocciolino ha un nuovo padrone, ma resta da sciogliere il nodo su dove farlo vivere. A intestarsi il cane meticcio di Norcia, la cui storia ha commosso l'Italia, è Stefano Proietti, il commerciante di Monteleone di Spoleto ed esponente del Wwf, che per primo si era occupato di Nocciolino raccontando la sua impresa di aver percorso 60 chilometri in sette giorni pur di ritornare nella città di San Benedetto, dopo essere fuggito da Foligno dove era destinato a essere rinchiuso in un canile in attesa di adozione.

È lo stesso Proietti a raccontare all'ANSA i motivi che lo hanno spinto a prendersi Nocciolino: "Ho temuto che potesse essere portato via, lontano da qui - spiega Proietti - e quindi, dopo un mese in cui nessuno si è fatto avanti per adottarlo, ad eccezione di un pastore, ho pensato che intestarmelo fosse la soluzione migliore". "Il pastore - sottolinea - ha già tanti altri cani e per Nocciolino penso che non vada bene una soluzione del genere".