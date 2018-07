Delegazione del Brasile a Perugia per UJ

(ANSA) - PERUGIA, 21 LUG - Una delegazione del Brasile è presente in questi giorni di festival ad Umbria Jazz, che prosegue il suo cartellone a Perugia fino a domani, 22 luglio.

Non solo quindi Cina e Giappone ma anche il Paese sudamericano, dove Umbria Jazz sbarcherà insieme a Danilo Rea dal 10 al 14 aprile 2019, con una presentazione prevista per il 15 agosto a San Paolo, la città che sarà il cuore della rassegna brasiliana.

Per tutta la durata di Umbria Jazz a Perugia ci sono Francisco Ancona Lopez e Maria Gentiletti della "Ad hoc marketing" Brasile, che offre servizi per quanto riguarda in particolare il turismo, Marcelo Weber e Paola Biganti della "MWeber events" (che si occupano dell'organizzazione di eventi) e, infine, Ilana Hamaoui e Edgard Radesca, proprietari del Bourbon street music club di San Paolo, uno dei più importanti locali della città che sarà il cuore della trasferta di aprile.